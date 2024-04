Wall Street in rialzo. Dubbi su mosse Fed dopo occupati marzo

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 39.002 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna l'1,34% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.216 punti. Su di giri il(+1,62%); con analoga direzione, positivo l'(+1,45%). dati sull'occupazione americana , pubblicati in giornata, hanno confermato la forza dell'economia statunitense e ridotto le probabilità di un taglio dei tassi a breve, da parte della Federal Reserve. Uno scenario, peraltro, già scontato da Wall Street dopo i commenti di ieri di alcuni esponenti della banca centrale americana. Un esempio,(Atlanta Fed) è arrivato ad affermare che la banca potrebbe lasciare la politica in monetaria invariata per tutto l'anno se l'inflazione dovesse rivelarsi più persistente delle attese.Il Job Report ha mostrato un mercato del lavoro più forte del previsto. A marzo sono stati, rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 200.000 posti. Ladal 3,9% al 3,8%, in linea con le stime di consensus.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,90%),(+1,66%) e(+1,55%).Al top tra i(+3,34%),(+2,97%),(+2,68%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.Tra i(+5,86%),(+4,73%),(+4,12%) e(+3,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,21%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,30%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,02%.