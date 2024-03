MPS, Tesoro avvia vendita di un ulteriore 12,5% tramite ABB

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha avviato una(in inglese Accelerated Book Building, ABB) per la cessione di 157.461.214 azioni ordinarie dicorrispondenti a circa ildella banca.La procedura è stata avviata attraverso uncostituito da BofA, Citigroup, Jeffries e Mediobanca in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, con l'obiettivo di promuovere il collocamento delle suddette azioni presso, si legge in una nota.Nell'ambito dell'operazione è previsto che il MEF si impegni con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners aulteriori azioni della banca per unsenza il consenso degli stessi Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.Lo scorsoil Tesoro ha venduto ilsociale a un corrispettivo per azione di 2,92 euro, per un controvalore complessivo pari a circa 920 milioni di euro.Al prezzo di chiusura odierno, pari a 4,256 euro per azione, il 12,5% della società varrebbe oltre 670 milioni di euro. Queste operazioni incorporano però di solito uno: a novembre è stato del 4,9% rispetto al prezzo di chiusura.Ildell'Economia e delle Finanze ha attualmente ile sociale, secondo quanto riportato dal sito della banca senese.