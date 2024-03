ABB lancia nuovo programma di buyback fino a 1 miliardo di dollari

ABB

(Teleborsa) - Il gruppo ingegneristico svizzeroha detto che il 1° aprile 2024 lancerà il suoprecedentemente annunciato per un ammontare massimo di. Sulla base dell'attuale prezzo delle azioni ABB ciò rappresenta un massimo di circa 21,3 milioni di azioni. Il numero massimo di azioni che possono essere riacquistate nell'ambito di questo nuovo programma in un dato giorno di negoziazione è 692.486.Questo nuovo programma è coerente con i principi di allocazione del capitale di ABB mirati a. Da luglio 2020, ABB ha riacquistato circa 308 milioni di azioni a fini di riduzione del capitale per un importo totale di circa 9,4 miliardi di dollari.Il nuovo programma di riacquisto di azioni èe verrà eseguito su una seconda linea di negoziazione sulla SIX Swiss Exchange. Si prevede che durerà dal 2 aprile 2024 al 31 gennaio 2025, a seguito della decisione di adeguare i tempi del ciclo di riacquisto di azioni proprie per allinearlo con l'annuncio dei risultati del quarto trimestre 2024 e della proposta di dividendo 2024.