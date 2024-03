Civitanavi Systems, OPA del colosso statunitense Honeywell a 6,30 euro

Honeywell

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -, una delle più grandi aziende multinazionali conglomerate statunitensi, ha annunciatosociale di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, Honeywell avvierà un'offerta pubblica di acquistoper acquisire tutte le azioni componenti il capitale di Civitanavi per un prezzo di acquisto di(un valore del patrimonio netto di circa 200 milioni di euro alla chiusura).Il prezzo di acquisto rappresenta unrispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per gli scambi delle azioni di Civitanavi avvenuti nel periodo diantecedente il 26 marzo 2024. Honeywell ha già ottenuto l'impegno dell'azionista di controllo di Civitanavi, che possiede circa il 66% delle azioni in circolazione di Civitanavi, a portare le proprie azioni in adesione all'offerta pubblica di acquisto.Civitanavi. Si era infatti quotata a febbraio 2022 con un prezzo di collocamento di 4 euro per azione e una capitalizzazione di 123 milioni di euro. Ieri ha chiuso a 5,42 euro per azione e una capitalizzazione 166 milioni di euro. Il titolo ha guadagnato il 17% nell'ultimo mese con volumi superiori alla media e il 39% da inizio anno.L'acquisizione rafforzerà ulteriormente le capacità di Honeywell di aiutare i suoi clienti a creare dispositivi di applicazioni di volo autonomo negli aerei e in altri veicoli, e supporterà l', tra cui il futuro dell'aviazione e dell'automazione, si legge in una nota."Integrando le tecnologie e i sensori inerziali di Civitanavi nelle piattaforme commerciali, militari, spaziali e industriali di Honeywell, i nostri clienti in tutto il mondo avranno ora accesso a una sostegno del loro percorso verso applicazioni di volo autonomo", ha dichiarato, Presidente e CEO di Honeywell Aerospace Technologies."Con questa acquisizione, saremo in grado digrazie alle soluzioni di navigazione Civitanavi, una capacità che intendiamo sviluppare ulteriormente nel breve termine", ha aggiunto Currier.