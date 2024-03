Flat Tax, Leo: resta tra obiettivi legislatura

(Teleborsa) -Vogliamo arrivarci gradualmente, tenendo sempre conto che dobbiamo preservare gli equilibri di bilancio e rispettare anche la progressività delle imposte prevista in Costituzione. Troveremo il giusto meccanismo per combinare queste esigenze e lo faremo di concerto con il Parlamento, senza colpi di mano". Lo afferma il viceministro dell'Economia,, in un'intervista al Secolo d'Italia.Nella riforma fiscale, dopo il primo intervento sull'Irpef dei redditi medio bassi,conferma Leo "Non possiamo pensare che chi guadagna 50 mila euro possa subire una tassazione che, considerando anche le addizionali regionali e comunali, supera il 50%. Non sono livelli accettabili, perché rischiano di far percepire l'imposizione fiscale come ingiusta". Alla domanda se si possano ipotizzare patrimoniali, il Viceministro replica:"Posso dire che da parte del governo non c'è nessuna intenzione di mettere, tanto meno di colpire i proprietari di immobili. A nostro avviso