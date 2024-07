BDO in Italia, fatturato dell'esercizio 2023/2024 sale a 142 milioni di euro

(Teleborsa) -, parte di una delle principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale che nel nostro paese conta oltre 1.200 professionisti, ha chiuso al 30 giugno 2024 l'anno fiscale 2023/2024 con unpari a, in aumento del 14,5% rispetto all'anno fiscale precedente."Abbiamo chiuso l'anno fiscale in linea con gli obiettivi previsti dal piano di sviluppo aziendale e in alcune divisioni siamo anche riusciti a superare le previsioni - ha commentatodi BDO in Italia - Siamo quindi orgogliosi dei risultati economici raggiunti e del percorso di crescita intrapreso dai nostri professionisti che ci permette di affrontare il nuovo anno ponendoci obiettivi sempre più ambiziosi e sfidanti".La volontà di sviluppo di BDO in Italia, si legge in una nota, è testimoniata dalla: Cristiano Carrozzo, Vito De Laurentis, Annarosa Disarlo, Roberto Panigada e Federica Pucci nella divisione Audit & Assurance; Carmela Bisesti, Massimo Pellecchia e Andrea Trainotti nella divisione Tax; Lucio Finatti nella divisione Digital e Fabio Magnoni nella divisione Sustainability.A queste nomine si aggiunge un, che prevede 350 nuove entrate nel prossimo anno fiscale, volte a rafforzare le diverse divisioni e a offrire così un servizio sempre più strategico sul territorio italiano.