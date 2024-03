La BCE cerca tre nuovi membri per il Supervisory Board

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) è alla ricerca di candidati idonei di riconosciuta levatura ed esperienza in questioni bancarie e finanziarie perdi rappresentante della BCE presso ilIl Consiglio di vigilanza è composto da un presidente, un vicepresidente,e un rappresentante dell'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro partecipante al Single Supervisory Mechanism (SSM).Tre posti di rappresentante della BCE presso il Consiglio di vigilanza diventeranno vacanti rispettivamente a2024, si legge in un documento pubblicato sul sito. Sono infatti in scadenza i mandati quinquennali non rinnovabili di Edouard Fernandez-Bollo, Kerstin af Jochnick ed Elizabeth McCaul.