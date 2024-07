Vanguard, Salim Ramji (ex BlackRock) assume il ruolo di CEO

BlackRock

(Teleborsa) -, uno dei più grandi asset manager al mondo, ha annunciato che. La sua nomina fa parte di una transizione pianificata annunciata il 14 maggio 2024. Salim succede a Tim Buckley, che si ritira da Vanguard dopo oltre 30 anni in società, compreso un mandato come presidente e amministratore delegato., Presidente e Chief Investment Officer, è entrato a far parte del Board of Directors e, Lead Independent Director, è ora il Chairman del Board.Prima di entrare in Vanguard a luglio 2024, Ramji ha ricopertospaziando negli investimenti, nei mercati dei capitali e nella gestione patrimoniale. Più recentemente, è stato global head of iShares and index investments pressoe membro del global executive committee. In precedenza, è stato senior partner presso McKinsey & Company, dove ha guidato le aree di attività di gestione patrimoniale e patrimoniale. Ramji ha iniziato la sua carriera come avvocato presso Clifford Chance a Londra e Hong Kong.