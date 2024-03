MPS, Tesoro vende ulteriore 12,5% del capitale per 650 milioni di euro

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze () ha157.461.216 azioni ordinarie, pari alattraverso un Accelerated Book Building (ABB) riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. La domanda raccolta è stata pari a oltre tre volte l'ammontare iniziale.Il corrispettivo per azione è pari a 4,150 euro, per uncomplessivo pari a circa. Il corrispettivo incorpora unorispetto al prezzo di chiusura delle azioni della banca registrato in data 26 marzo 2024.Si tratta di uno sconto inferiore rispetto all'operazione di, quando il Tesoro aveva venduto ila un corrispettivo per azione di 2,92 euro, per un controvalore complessivo pari a circa 920 milioni di euro. Lo sconto era stato del 4,9% rispetto al prezzo di chiusura.A seguito di questa nuova cessione, ladetenuta dal MEF in MPScirca del capitale sociale, rendendo la banca senese più attraente per un possibile M&A. Gli impegni concordati dall'Italia con le autorità garanti della concorrenza dell'Unione Europea al momento del salvataggio di MPS nel 2017 vincolano Roma a riportare la banca in mani private.hanno agito nel ruolo di. Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale.Il MEF si è impegnato con i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners aMPS per un periodo di. Il regolamento dell'operazione avverrà il prossimo 2 aprile 2024.