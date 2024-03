Prometeia rivede al rialzo stima PIL Italia a +0,7% nel 2024

(Teleborsa) -, grazie all'effetto "trascinamento" del PIL 2023. L'Italia crescerà, quasi il doppio di quanto si prevedesse a dicembre (+0,4%), dopo che ildallo 0,7% stimato dall'Istat a fine gennaio.E' quanto prevede l'ultimo, segnalando che il contributo degli investimenti negli ultimi quattro anni, sostenuti da, è stato fondamentale per chiudere l’anno passato meglio del previsto, lasciando così al 2024 un "tesoretto" di crescita non marginale.si assesterà su ritmi medi, molto inferiori a quelli eccezionali degli ultimi anni ma superiori a quelli prima della pandemia. Il sostegno degli interventi del PNRR, pure nell’ipotesi di ridotta addizionalità rispetto alle stime iniziali del governo, ne è il fattore discriminante.Nei prossimi anni, lo, al netto delle vicende internazionali, sarà. Il primo e fondamentale è, che, nelle ipotesi di Prometeia, sosterrà gli investimenti per 22 miliardi di euro medi ogni anno.Il secondo fattore è rappresentato dallo, creata dai bonus edilizi e, in particolare, dal. Ridimensionamento inevitabile, se si pensa che il livello degli investimenti residenziali è passato da un valore medio di 69 miliardi di euro negli anni prima della pandemia a 110 miliardi nel 2022 e 2023. Prometeia prevede che gliai livelli prepandemia, anche per la necessità di adeguamento energetico degli edifici prescritto dalle norme europee approvate.Il terzo fattore è legato alle, che cercheranno di, pur sopportando l'impatto dell'inflazione sui redditi. Così facendo si posizioneranno su livelli di propensione al consumo elevati.Oltre al PNRR occorrerà tener conto di altri fattori che incideranno sull'economia, in particolare delle politiche delleche da quest'anno avvieranno un percorso di normalizzazione.In Europa, la domanda interna debole riduce il rischio di nuove spinte inflazionistiche e induce laed effettuare entro dicembre, oltre all’annunciato riallineamento del tasso di rifinanziamento principale al tasso sulla remunerazione dei depositi a settembre, comunicato con il cambiamento del quadro operativo della politica monetaria.Sul fronte Usa, la prevista decelerazione dei consumi privati contribuirà a ridurre lentamente anche l’inflazione e tale gradualità induce lala prima riduzione dei tassi di policy. La fase di riduzione dei tassi vedrebbe comunque, entro dicembre di quest’anno e altri cinque tra il 2025 e il 2026.Guardando più avanti sino al 2030, il rapporto Prometeia individua alcune tendenze di fondo, individuabili nelle: demografia, debito, digitalizzazione, decarbonizzazione.Sul fronte della, l'invecchiamento della popolazione provocherà un aumento della spesa pubblica dal 2025, soprattutto a causa delle pensioni e della sanità. Le questioni demografiche si ricollegano anche al, arrivato al 137% del Pil, secondo in Europa solo a quello della Grecia, debito che continua a rappresentare uno dei maggiori fattori di debolezza per il nostro Paese e che peserà ncor di più cn il nuovo Patto di stabilità. Sul fronte della, il nostro Paese è già in una posizione arretrata, e lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale generativa potrebbe ulteriormente peggiorarla. La seconda rivoluzione è invece quella della, che richiede investimenti ingenti. Il PNRR affronta il problema e vi dedica una parte dei fondi disponibili, potenziati nella revisione attuata, ma di certo non sufficienti per raggiungere gli obiettivi.