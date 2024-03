ProSiebensat.1 chiede ad azionisti di respingere proposta MFE di scorporo

ProSiebenSat.1

MFE

(Teleborsa) - L'Executive Board e il Supervisory Board di, primario gruppo radio televisivo tedesco,, principale azionista tedesca con quasi il 30%,. Una scissione comporterebbe un aumento significativo della leva finanziaria di ProSiebenSat.1 fino a 4,1 volte l'EBITDA rettificato e renderebbe quindi le acquisizioni strategiche altrettanto impossibili quanto una consueta politica dei dividendi, si legge in una nota.Viene spiegato che nell'ultimo anno l'Executive Board e il Supervisory Board hanno perseguito con coerenza la. L'Executive Board esamina costantemente le possibili iniziative e prepara di conseguenza la vendita di determinati investimenti nei segmenti Commerce & Ventures e Dating & Video. Queste cessioni dovranno essere effettuate massimizzando il valore nell'interesse della società e di tutti gli azionisti, non ultimo quello di utilizzare i proventi della cessione per ridurre significativamente il debito e la leva finanziaria della società.Secondo i vertici della società tedesca, "una scissione anziché una vendita delle partecipazioni pregiudicherebbe a medio termine il necessario ulteriore sviluppo dell'attività principale dell'azienda, impedendole di posizionarsi in linea con il contesto di mercato e con i concorrenti". Una scissione rientra quindi "nell'".Oltre agli effetti sopra menzionati, il management è convinto che, a seguito della scissione proposta da MFE, altre società (come SevenVentures, che gestisce i modelli di successo "Media for Equity" e "Media for Revenue", o marktguru) dovrebbe anch'esso essere scorporate. In concreto, ciò si ripercuoterebbe su aziende la cui cessione comporterebbe presumibilmente unanell'ordine di milioni di euro a due cifre tra il gruppo ProSiebenSat.1 e gli investimenti scorporati, con una conseguente