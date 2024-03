Intesa, Messina ridisegna l'organizzazione e ringiovanisce la prima linea

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diha adottato, su, unaper affrontare le sfide del settore in Europa con i migliori nuovi talenti manageriali e valorizzando risorse interne, in una prospettiva di lungo termine. Molto rilevante il passaggio generazionale in posizioni chiave: l'età media di chi assume nuovi incarichi di responsabilità di vertice è di 49 anni, cinque tra questi sono quarantenni.La nuova organizzazione,, prevede: l'accorpamento in un presidio unitario delle attività di wealth management, ambito strategico del Gruppo, con l'obiettivo di accelerarne la crescita e favorire una maggiore integrazione delle fabbriche prodotto; la costituzione di una nuova area di governo relativa ai temi ESG per guidare le strategie di sviluppo sostenibile del Gruppo, con un impegno particolare verso il sociale e il contrasto alle disuguaglianze; la creazione di un'unità dedicata a delineare le trasformazioni future della Banca, innovare i modelli organizzativi e operativi; un potenziamento dell'area Chief Lending Officer, alla quale farà capo un nuovo modello decisionale del credito, in grado di consolidare gli importanti traguardi raggiunti e garantire ulteriore sostenibilità dei risultati (Zero NPL Bank)."Rinnoviamo Intesa Sanpaolo con- commenta Messina - La capacità di generare nuovi talenti manageriali consentirà alla Banca di rimanere leader in una prospettiva ultradecennale. Ringrazio di cuore Fabrizio Dabbene, Stefano Del Punta, Paolo Grandi e Saverio Perissinotto. Auguro buon lavoro a chi assume nuovi incarichi e a tutte le persone di Intesa Sanpaolo: su di loro, sono certo, la Banca e le comunità in cui operiamo potranno contare. Così come potranno contare sul mio impegno personale nei prossimi anni".Per garantire un presidio unitario sui risultati relativi al Wealth Management viene, affidata a, alla quale sono ricondotte le Divisioni Insurance, affidata a Virginia Borla, Asset Management, affidata a Maria Luisa Gota, e Private Banking, affidata a Lino Mainolfi. Una Cabina di regia "Fees & Commissions", presieduta direttamente dal Consigliere Delegato e CEO, sarà focalizzata sul monitoraggio, presidio e coordinamento delle strategie necessarie per aumentare i ricavi da commissioni di tutte le Divisioni del Gruppo. Saverio Perissinotto, che ha guidato con successo negli ultimi anni la crescita della Divisione Asset Management ottenendo risultati significativi, sarà presidente di Eurizon Capital SGR.La posizione diviene assegnata a, già Deputy Chief Financial Officer. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili è stata nominata Elisabetta Stegher, in sostituzione di Fabrizio Dabbene, che per lunghi anni ha assicurato rigore ed efficacia nella responsabilità ricoperta. In questa Area di Governo viene costituita la struttura di coordinamento "Group Treasury & Capital Management", affidata ad Alessandro Lolli, che assume il ruolo di Deputy del Chief., a lungo CFO e figura chiave del Gruppo nel raggiungimento di importanti risultati, come riconosciuto ampiamente dagli investitori, rimaneCarlo Messina.A conferma del rilievo da sempre attribuito ai temi ESG viene, con compiti di indirizzo strategico sui temi della sostenibilità, di pianificazione delle attività e di monitoraggio. Confluiscono in quest'Area, affidata a, le attività al momento distribuite in diverse unità organizzative del Gruppo con la costituzione, in ambito sociale, dell'Area di Governo Chief Social Impact Officer affidata a Paolo Bonassi. In ambito Chief Sustainability Officer confluiscono inoltre la struttura Arte, Cultura e Beni storici, l'Innovation Center e Neva SGR e viene creata una nuova unità organizzativa "ESG Steering" dedicata all'indirizzo strategico e al monitoraggio delle tematiche ESG.Nella nuova Area di Governo, affidata aconfluiscono diversi ambiti di governo del Gruppo come: Chief Transformation & Organization Officer affidata a Cristina Motta, Chief People and Culture Officer affidata a Roberto Cascella, e Chief Equity, Legal & M&A Officer affidata a Flavio Gianetti. Paolo Maria Grandi, già Chief Governance Officer, figura di assoluto rilievo nelle principali operazioni e guida illuminata per lunghi anni della Governance di Gruppo, continuerà a supportare il CEO Carlo Messina come Senior Advisor.Nell'ambito di, in capo a Marco Elio Rottigni, Paola Papanicolaou sarà Deputy del responsabile di Divisione con la responsabilità dell'area di coordinamento "ISBD Governance Coordination".Nell'Area di Governo, in capo a Massimo Proverbio, Enrico Bagnasco e Tommaso Pellizzari saranno Deputy del Chief e responsabili, rispettivamente, delle strutture di coordinamento "Group Technology Services" e "Isytech Evolution".Restano confermati, nelle strutture non interessate dalla nuova organizzazione, per le Divisioni di business:, Divisione Banca dei Territori;, Divisione IMI Corporate & Investment Banking. Per le Aree di Governo: Davide Alfonsi, Chief Risk Officer; Piero Boccassino, Chief Compliance Officer; Alfonso Guido, Chief Cost Management Officer; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer; Raffaello Ruggieri, Chief Lending Officer; Claudio Testa, Chief Audit Officer.