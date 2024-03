TIM: lista Asati a rischio validità, è senza donne

TIM

(Teleborsa) - La lista di otto nominativi di Asati , l'associazione dei piccoli azionisti di, per il rinnovo del CdA del gruppo non contempla alcuna componente femminile ed è a rischio validità.Lo statuto di TIM prevede che "le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi".: "per la nostra associazione, che da anni si confronta con TIM sull'equilibrio di genere, leggere questa lista di candidati dove la rappresentanza femminile è pari a zero, è inconcepibile. TIM è una società quotata che ha normalizzato la rappresentanza femminile nei suoi CdA portandola a oltre il 40% anche nelle società del gruppo dove non è un obbligo di legge. Esprimiamo il nostro disappunto anche in qualità di azioniste: vogliamo riportare il gruppo nel Medioevo?".La lista di Asati in vista dell'assemblea del 23 aprile prevede: Franco Lombardi, Alberto Brandolese, Maurizio Matteo Decina, Marco Mancini, Augusto Antonellini, Mario Saluzzi, Franco Parlanti, Carlo Maria Braghero.