TIM vola grazie a miglioramento rating S&P

TIM in Borsa

FTSE MIB

compagnia telefonica

principale indice della Borsa di Milano

Telecom

(Teleborsa) - Effervescente, dove scambia con una performance decisamente positiva del 4,82%, posizionandosi in vetta al paniere del FTSE MIB. Il titolo viene oggi galvanizzato dal giudizio positivo di S&P che, dopo la vend9ita di Netco, ha alzato il rating del Gruppo di ben due notch, portandolo a "BB" dal precedente "B+", con outlook stabile. Un giudizio espresso sulle prospettive per il business domestico e in Brasile e sulla leva finanziaria inferiore.Una notizia attesa - spiega Equita Sim - che "conferma il migliorato standing creditizio del gruppo, lasciando aperto ulteriore upside" in caso di vendita Sparkle ed Inwit.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,68%, rispetto a +2,07% del).Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 0,231 Euro con tetto rappresentato dall'area 0,2405. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,2247.