Optics Bidco (NetCo TIM), S&P assegna rating BB+ con outlook negativo

TIM

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato a, il veicolo che ha acquistato NetCo (ovvero l'infrastruttura di rete fissa e le attività wholesale) da, ilIl 1° luglio 2024, KKR ha completato l'acquisizione. Il colosso statunitense del private equity haattraverso l'emissione di circa 4,7 miliardi di euro in prestiti a termine garantiti senior, un equivalente di 5,5 miliardi di euro di obbligazioni scambiate da TIM e una sostanziale iniezione di capitale.Optics sarà il, beneficiando della sua significativa quota di mercato nel mercato fisso della banda larga e ultralarga con una limitata sovrapposizione di reti, elevate barriere patrimoniali e favorevoli opportunità di crescita.Tuttavia, S&P prevede che l'Fiber-to-the-home (FTTH) dell'azienda si tradurrà in una generazione di flussi di cassa operativi (FOCF) negativi, che, combinati con iattesi, aumenteranno la leva finanziaria prevista nel corso dei prossimi due anni.L'riflette l'aspettativa che Optics non abbia alcun margine di rating rispetto al trigger di leva finanziaria massimo di 6,25x nel periodo di previsione, rendendo più difficile per l'azienda assorbire una deviazione dalle previsioni.