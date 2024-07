TIM, Asati invita vertici a comprare azioni dopo movimento titolo ingiustificato

Telecom Italia

(Teleborsa) - "I risultati disono in progressivo miglioramento, siamo in attesa dei dati del secondo trimestre, che prevediamo positivi, ma negli ultimi giorni il titolo ha perso circa il 10%. Questoindustriale, che pensiamo non siano giustificati dai risultati". Lo afferma(l'associazione dei piccoli azionisti di TIM)."Ci auguriamo che le operazioni sul titolo siano monitorate dagli Organi competenti e che finiscano presto, ma per mostrare al mercato, ai dipendenti e ai piccoli azionisti che il CdA, l'Amministratore Delegato e il top management credono nel piano industriale e nella crescita dell'azienda,. Proponiamo anche un Piano d'Azionariato Diffuso a 0,2 euro per azione per coinvolgere maggiormente i dipendenti. Anche questo è un forte segnale, che avrà un costo relativamente basso per l'azienda".