Istat, potere d'acquisto famiglie cresce del 3,3%

(Teleborsa) -, lievemente frenato dall’aumento dei prezzi al consumo (+0,2% la variazione congiunturale del deflatore implicito dei consumi delle famiglie). Lo rende noto l'Istat. Cresce anche la propensione al risparmio delle famiglie che è aumentata di 2,6 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, attestandosi al 9,5%., invece, è stata pari al 37,1%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In termini nominali, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 3,5% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali è cresciuta dello 0,5%.Nel primo trimestre 2024-11,6%nello stesso trimestre del 2023). Il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, conun’incidenza sul Pil del -5,3% (-8,5% nel primo trimestre del 2023). Il saldo corrente delle AP è stato anch’esso negativo, con un’incidenza sul Pil del -4,1% (-5,2% nel primo trimestre del 2023).L'Istat rileva anche che ladi 0,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, attestandosi al 20,5%."Nel primo trimestre del 2024 il quadro di finanza pubblicsi legge nel commento dell'Istat. Nonostante alcune battute di arresto nei trimestri precedenti, il potere d’acquisto delle famiglie prosegue il percorso di ripresa che, grazie al rallentamento della dinamica dei prezzi, era cominciato nel primo trimestre dello scorso anno. Prosegue inoltre la ripresa della propensione al risparmio delle famiglie, che aveva toccato il suo minimo storico nell’ultimo trimestre del 2022. Le s"I dati Istat sui conti economici delle famiglie attestano un evidente miglioramento della situazione generale dei cittadini, con i principali indicatori che registrano segno positivo sia su base trimestrale che su base annua", afferma il Codacons, commentando i numeri dell’Istat relativi al primo trimestre 2024.L’incremento del redditoel potere d’acquisto e della propensione al risparmio, sono tutti segnali positivi – spiega il Codacons – Numeri che dimostrano come la frenata dell’inflazione e il ridimensionamento dei prezzi al dettaglio influiscano sugli indicatori economici delle famiglie, migliorando le condizioni economiche degli italiani. "Occorre però prestare attenzione a fenomeni che potrebbero compromettere il quadro positivo del primo trimestre, a partire dalla raffica di rincari che sta interessando in queste settimane tutto il comparto turistico, e che potrebbe incidere negativamente sui bilanci familiari", conclude il Codacons."Bene il rialzo del potere d'acquisto, dovuto all'effetto inflazione, in netto calo. I consumi delle famiglie, però, sono ancora asfittici e salgono solo dello 0,5% sul trimestre precedente e dell'1,2% sul primo trimestre 2023" affermaresidente dell'Unione Nazionale Consumatori."Il divario con il reddito disponibile, che invece segna un rialzo del 3,5% sul quarto trimestre 2023, attesta che le famiglie hanno paura di spendere e stanno cercando di recuperare le perdite subite nei mesi precedenti, incrementando i risparmi.conclude Dona