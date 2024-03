Polo Logistica FS: nuovi camion green per servizi intermodali dal primo all’ultimo miglio

(Teleborsa) - Sono su strada i nuovideldel. Veicoli a basse emissioni per il trasporto end to end, in modo da offrire servizi intermodali dal primo all’ultimo miglio grazie alla sinergia tra ferro e gomma. I nuovi 10 camion, composti da motrici e semirimorchi, sono stati acquistati da Mercitalia Shunting & Terminal, società del Polo Logistica, e si aggiungono alla flotta di proprietà di 9 motrici e rimorchi per composizione autotreno, acquisite con il ramo di azienda Autamarocchi.L’acquisto dei nuovi mezzi rientra nelper aumentare l’autoproduzione dei servizi di trasporto su gomma green, incrementando l’intermodalità e contribuendo aglidel Gruppo FS."L’integrazione dei nuovi camion all’interno della nostra flotta ci consente di compiere un altro passo per offrire ai nostri clienti servizi di trasporto end to end, dal primo all’ultimo miglio, con un’azione sinergica tra ferro e gomma" dichiara, AD di Mercitalia Logistics.I camion del Polo Logistica sono a basse emissioni e introducono la possibilità di utilizzare diprodotti da fonti rinnovabili. Inoltre, sono attenti alla sicurezza delle persone grazie a sistemi di assistenza alla guida tecnologici e connettività.