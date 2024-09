Green Arrow Capital, con Telios secondo closing fondo "RE Infrastructure for Mobility Fund"

(Teleborsa) -, società del gruppo– tra i principali operatori italiani indipendenti, leader negli investimenti alternativi e sostenibili - annuncia ildicon l’investimento di(Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari) che si aggiunge così ad un altro primario investitore istituzionale italiano del settore della previdenza.RE Infrastructure for Mobility Fund, SICAV lussemburghese guidata da un team esperto, integra la strategia di investimento di Green Arrow Capital in ambito diche include transizione energetica, rinnovabili e mobilità sostenibile. Grazie all’investimento di ENPAV, il fondo RE Infrastructure for Mobility Fund completa con successo il secondo closing della raccolta rivolta a, sia italiani che esteri, con un target di investimenti complessivo di 250 milioni di euro, da raggiungere nei prossimi tre anni. Ad oggi il Fondo ha richiamato circa l'80% dei capitali e sono stati perfezionati investimenti in Italia e nei Paesi Bassi.In particolare, il target di investimento del Fondo sono le, asset con un forte potenziale di valorizzazione, con l’obiettivo di creare parcheggi prime di nuova generazione, situati in Italia e Europa in posizioni strategiche, con infrastrutture per la ricarica deinei centri urbani e mobility hubs intermodali, indispensabili per lo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile per migliorare l’accessibilità ai centri cittadini (smart cities), e ottimizzare gli spostamenti dell’ultimo miglio in chiave green."Questo closing è un’ulteriore conferma della capacità del Gruppo di generare rendimenti stabili investendo in asset con un forte potenziale di valorizzazione e soluzioni green, che contribuiscono in maniera tangibile a preservare il nostro pianeta, garantendo un futuro alle generazioni a venire, e al contempo premiando con ritorni significativi", ha dichiarato, CEO e Founder di Green Arrow Capital."Siamo entusiasti del successo del secondo round di raccolta, che ci ha visto al fianco di un investitore istituzionale di primissimo livello. Il fondo investe in asset prime con storia dimostrata di generazione di flussi di cassa e con un chiaro potenziale di valorizzazione. Portando la nostra esperienza nell’asset management e in business turnaround di infrastrutture non valorizzate, vogliamo ampliare gli investimenti in questa asset class, per cogliere le opportunità derivanti dall’innovazione tecnologica e transizione energetica, e per lo sviluppo nel medio-lungo periodo di smart cities, contribuendo concretamente a livello di sistema al benessere dei cittadini", hanno aggiunto, Managing Partners di Telios Investments.