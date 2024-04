Ambienta, Antitrust non avvia istruttoria su acquisizione Officine Maccaferri

acquisirà una quota di maggioranza

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hacon riguardo all'operazione con cuidi, in quanto non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.Ambienta SGR è unadi imprese, con un portafoglio focalizzato su operatori dei settori delle energie rinnovabili, dei biocarburanti, dell'efficienza energetica, della mitigazione dell'inquinamento e della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche. Officine Maccaferri è unaper le infrastrutture, l'industria mineraria, il controllo di flussi idrici e la protezione dell'ambiente.L'AGCM osserva che in nessuno dei mercati rilevanti in cui opera il gruppo target sono presenti società appartenenti al portafoglio gestito da Ambienta, né nei mercati a valle o a monte. Inoltre, considerato che l'operazione, l'Autorità ritiene che non sia idonea a sollevare criticità concorrenziali nei mercati di riferimento, non determinandone modifiche strutturali.