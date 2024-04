Banco Desio sottoscrive convenzione con SACE per Garanzia Futuro

(Teleborsa) -ha avviato unaitaliane, per favorirne lo sviluppo, produttività e competitività con finanziamenti finalizzati all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione ed agli investimenti in infrastrutture.Il nuovo accordo è unche mette a disposizione unadedicata all’ecosistema delle imprese italiane, finanziando operazioni di rilievo strategico per l’economia italiana, che puntano sulla sicurezza economica e all’attivazione di processi produttivi e occupazionali.Il finanziamento con laè destinato a specifiche tipologie dio appartenenti ai settorie alimenta ambiti economicamente rilevanti come fecnologico-digitale, con un focus importante sull’imprenditoria femminile.In questo modo Banco Desiocon un’ottimizzazione dei processi che renda le aziende italiane sempre più competitive, e ad essere considerata, diventando lo strumento che permette alle imprese la transizione nel futuro.