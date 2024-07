Sicily by Car, finanziamento da 50 milioni da Intesa e CDP con garanzia SACE

Sicily by Car

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore dell’autonoleggio leisure a breve e medio termine, ha ottenuto una medio-lungo termine del valore di(CDP) a partecipazione paritetica conper l’internazionalizzazione.Le risorse ottenute serviranno pere aumentare gli investimenti destinati ad, in particolare nella Penisola Iberica e nei Balcani.Il finanziamento è: una prima linea dadi euro, concessa in data odierna, con durata di 36 mesi e rimborso in 6 rate semestrali posticipate ed una seconda linea dadi euro con durata di 66 mesi e rimborso in 9 rate semestrali a partire da gennaio 2026, con: fino a 25 milioni di euro successivamente alla pubblicazione del bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2024 che evidenzi il buon andamentosocietario e fino a 15 milioni di euro successivamente alla pubblicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 sempre a condizione del buon andamento societario. Entrambe le linee di finanziamento sonoed hanno come indice di riferimento l’Euribor a 6 mesi., Presidente della Sicily by Car, ha affermato "questo finanziamento offre a Sicily by Car significative risorse per proseguire il proprio percorso di crescita sui mercati esteri mirato ad ampliare la propria offerta. Proseguiremo, con la certezza di un’importante solidità finanziaria, la nostra espansione in Europa: che sia con ingresso greenfield, attraverso partnership commerciali o tramite acquisizione di società attive nel medesimo campo, il progetto di internazionalizzazione è in pieno svolgimento con la garanzia di rilevanti risorse da investire secondo le opportunità individuate".