PVH prevede calo delle vendite maggiore delle attese nel 2024

(Teleborsa) -, società di abbigliamento statunitense che controlla i marchi Tommy Hilfiger e Calvin Klein, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 4 febbraio 2024) condi 2,490 miliardi di dollari, invariati rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (diminuiti dell'1% su base valutaria costante). L'utile per azione () è stato di 4,55 dollari, rispetto a 2,18 dollari nello stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'EPS rettificato è stato di 3,72 dollari, rispetto a 2,38 dollari dell'anno prima.Nell', i ricavi sono aumentati del 2% a 9,218 miliardi di dollari (aumento dell'1% su base valutaria costante). L'EPS è stato di 10,76 dollari, rispetto a 3,03 dollari nel 2022, mentre l'EPS rettificato è stato di 10,68 dollari, rispetto a 8,97 dollari nel 2022.Laper l'annoprevede che i ricavi diminuiranno dal 6% al 7% rispetto al 2023 (diminuzione dal 6% al 7% su base valutaria costante), inclusa una riduzione del 2% relativa alla vendita del business dell'intimo femminile di Heritage Brands e una riduzione dell'1% dalla 53a settimana del 2023 (calo complessivo più marcato del calo del 2,3% stimato dagli analisti, secondo i dati LSEG). Inoltre, prevede che l'EPS sarà compreso tra 10,75 e 11,00 dollari."La nostra esecuzione disciplinata del Piano PVH+ ha favorito una forte espansione del margine lordo e una crescita dell'EPS per il 2023 - ha commentato- In un, ci stiamo orientando verso il livello successivo di esecuzione del Piano PVH+ in tutta l'azienda per creare valore aumentando la qualità delle vendite, promuovendo miglioramenti del margine lordo ed efficienza dei costi per offrire flussi di cassa significativi e rendimenti interessanti per i nostri azionisti. Riflettendo la fiducia nel nostro potenziale di crescita a lungo termine, il Consiglio ha autorizzato un aumento di 2 miliardi di dollari del programma di riacquisto di azioni della società".