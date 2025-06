Poco mossa la Borsa americana

Pvh Corp

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori rivolta ai tanti dati macro in pubblicazione questa settimana.Gli ultimi diffusi oggi, hanno mostrato un aumento più delle attese delle richieste di sussidio alla disoccupazione , che hanno raggiunto il livello più alto in otto mesi. Dato che si aggiunge a quello diffuso, la vigilia, sul rapporto sull'occupazione nel settore privato, che ha deluso le aspettative. Ora sale l'attesa per i numeri sul mercato del lavoro, in calendario domani. Sempre tra le statistiche diffuse oggi, si è appreso che il deficit commerciale , invece, ha registrato un calo più drastico di quanto previsto dagli analisti, dopo il balzo record di marzo. L'entrata in vigore dei dazi ha ridotto sensibilmente le importazioni.Sul fronte corporate, attenzione al titolo, la società che detiene i brand di abbigliamento Calvin Klein e Tommy Hilfiger ha tagliato le previsioni sugli utili per azione del secondo trimestre, citando l'impatto dei dazi.Sulle prime rilevazioni, ilcontinua la sessione sui livelli della vigilia a 42.367 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.968 punti. Sulla parità il(+0,08%); senza direzione l'(-0,05%).