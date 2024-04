SECO con NXP porta Clea nel settore Industriale e IoT

SECO

(Teleborsa) -ha avviato la collaborazione con NXP Semiconductors (NXP) per ampliare l’accesso alla sua soluzione software Clea ad applicazioni industriali e Internet of Things (IoT).as a Service (AIaaS), la cui ottimizzazione per l’hardware NXP semplifica l’implementazione di modelli AI per i produttori di dispositivi nei settori industriale e IoT.La collaborazione fra SECO e NXP - spiega una nota - mira a ridurre la complessità per i clienti, fornendo loro un ambiente di sviluppo preconfigurato per dispositivi AI in ambito industriale e IoT, e include molteplici iniziative tecniche. Clea supporterà nativamente il portfolio MCX di NXP su Zephyr, un sistema operativo real-time open source, offrendo ai clienti NXP una soluzione pronta per l’uso in applicazioni industriali e IoT. Gli utenti dei dispositivi i.MX beneficeranno dell’integrazione nativa di Clea nelle versioni Yocto/Debian di NXP. SECO eNXP si impegnano inoltre a distribuire una serie di implementazioni di riferimento, documentazioni ed esempi di codice per consentire ai rispettivi utenti di accelerare l’adozione di Clea su hardware NXP.