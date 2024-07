Expert.ai, conclusa offerta in opzione. AuCap sottoscritto all'88%

expert.ai

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha comunicato che si è conclusa l'offerta in opzione relativa all'aumento di capitale: è statoper un ammontare complessivo pari a 26.137.108,80 euro.GliGUM Group, Sofia Holding ed Ergo hanno sottoscritto 5.597.388 Nuove Azioni per un controvalore complessivo raccolto pari a 6.157.126,80 euro.I rimanenti 8.201.961, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 3.209.463 Nuove Azioni corrispondenti al 11,90% del totale delle Nuove Azioni, saranno offerti per il tramite disul mercato nelle sedute del2024, salvo chiusura anticipata.