BCE, Intesa: quella di aprile sarà una "riunione interlocutoria"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - I dati dell'ultimo mese non ostacolano il cauto avvicinamento alla fase di taglio dei tassi ufficiali della, ma neppure ne rendono impellente un avvio immediato. Perciò(DFR: 4,0%, MRO: 4,50%, MLF rate: 4,75%) e nessuna modifica per gli altri strumenti. Lo scrivono gli economisti della Direzione Studi e Ricerche diin una ricerca sul tema.Secondo gli esperti,, con decisioni riunione per riunione. Ciò limita la possibilità di fornire indicazioni nette sulle decisioni future, ma non esclude che possa essere fornita una previsione sulla direzione dei tassi, in presenza di un solido consenso interno."A giudicare dalle dichiarazioni delle ultime due settimane, sembra ormai essersi formato un- scrive l'economista Luca Mezzomo - Questo è in linea con le nostre attese, ma anche con quelle dei mercati"."A nostro giudizio, lo- ha aggiunto - Non è però da escludere che la riduzione sia un po' più ampia (-100pb), con due o tre mosse concentrate tra giugno e settembre, se i dati su inflazione e salari saranno favorevoli".