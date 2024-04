Juventus, sottoscritto il 100% dell'aumento di capitale

Juventus Football Club

Citigroup

UniCredit

(Teleborsa) -, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha reso noto che l'sociale in opzione risultaper 126.373.938 azioni, per un controvalore complessivo di 199.923.569,92 euro. Tale risultato "conferma nuovamente il pieno supporto da parte del mercato nei confronti della società nel contesto dell'offerta", si legge in una nota.hanno agito in qualità dinell'ambito dell'aumento di capitale.