L’UE e il Giappone avviano un dialogo rafforzato sui materiali avanzati

(Teleborsa) - L’lavoreranno insieme allo sviluppo di nuovi materiali utilizzati in. Consolidando la stretta collaborazione nel campo della ricerca e dell'innovazione, Iliana Ivanova, commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, e Hiroki Matsuo, viceministro per la scienza, la tecnologia e le politiche dell'innovazione presso il Gabinetto, hanno annunciato il lancio del programma rafforzato UE-Giappone Dialogo sui Materiali Avanzati oggi a Tokyo.L'annuncio fa seguito alla recente comunicazione della Commissione sui materiali avanzati per la leadership industriale adottata il 27 febbraio. Utilizzati in settori e applicazioni chiave come l’energia rinnovabile, le batterie, gli edifici a emissioni zero e i semiconduttori, i materiali avanzati sono una tecnologia abilitante fondamentale alla base delle transizioni verde e digitale e una parte vitale della sovranità economica e dell’indipendenza strategica. L’UE e il Giappone hanno un vantaggio globale in questa tecnologia.Il dialogo rafforzato UE-Giappone sui materiali avanzati si basa sul successo della collaborazione UE-Giappone in materia di ricerca e innovazione nelle scienze dei materiali, compreso lo sviluppo di nuovi materiali per la sostituzione di metalli critici o materiali avanzati per l'elettronica di potenza. Mira a crearesugli sviluppi politici ed esplorare le opportunità per perseguire la ricerca collaborativa nelle aree di reciproco interesse.