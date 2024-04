Magis, CFO SIM conferma Buy e target price a 18 euro

Magis

(Teleborsa) - CFO SIM ha confermatoper azione) e) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza.Gli analisti scrivono che Magis ha riportato risultati per l'anno fiscale 2023 in linea con le guidance della società e leggermente migliori rispetto alle loro stime relative a EBITDA e PFN. Il mix di prodotti più redditizio ha portato a une, di conseguenza, a una. L'EBITDA rettificato e la PFN hanno superato gli obiettivi relativi al PAS, pertanto la seconda tranche (su tre) delle PAS sarà convertita in azioni ordinarie.Nel 2024 Magis prevede una crescita mid-single-digit (ovvero circa il 5%), con un ulteriore aumento della quota dei sistemi di chiusura Body care sul totale dei ricavi. Inoltre, ilche offrono maggiori margini. Per questo motivo l'obiettivo dell'azienda è quello di mantenere un Margine EBITDA rettificato superiore al 20%.In seguito alla pubblicazione dei risultati 2023, CFO SIM ha perfezionato il modello tenendo conto di 1) una crescita dei ricavi leggermente inferiore, 2) un'ipotesi quasi invariata sulla redditività e 3)nel 2024 per l'ottimizzazione del processo produttivo. Il risultato combinato è una diminuzione media dei ricavi stimati del 3,3%, nel 2024-25, e stime sostanzialmente stabili per quanto riguarda EBITDA, Utile Netto e PFN.