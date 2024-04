NVP, CFO SIM incrementa target price e conferma Buy

NVP

(Teleborsa) - CFO SIM ha incrementato aper azione (dai precedenti 6 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, confermando lasul titolo a "".Gli analisti scrivono che NVP ha riportato risultati in crescita per l'anno fiscale 2023, grazie allaal consolidamento delle società recentemente acquisite. I numeri del 2023 sono stati leggermente migliori delle previsioni in termini di ricavi e sostanzialmente allineati per quanto riguarda l'adj. EBITDA. L'anno fiscale 2024 è iniziato con un primo trimestre in aumento del 20% su base annua a 7,2 milioni di euro. Inoltre, ilper il secondo trimestre del 2024 ammonta a 7,3 milioni di euro, in aumento del 20% su base annua, corroborando le proiezioni per l'intero anno.In seguito alla pubblicazione dei risultati dell'anno fiscale 2023 e del primo trimestre del 2024, nonché del portafoglio ordini del secondo trimestre del 2024, il broker hatenendo conto di 1) tassi di crescita delle vendite leggermente più elevati, 2) una messa a punto dei costi operativi, 3) maggiore capex, 4) il pagamento di un DPS di 0,03 euro nel 2024 e 5) un payout arbitrario del 25% per i prossimi anni. Il risultato combinato è undel 12,7%, 11,4% e 14,0% per - rispettivamente - VoP, adj. EBITDA e utile netto nel 2024-25, insieme a un indebitamento netto più elevato a seguito di investimenti significativamente maggiori di quanto precedentemente previsto.