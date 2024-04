Il turismo torna ai livelli pre-prandemia: il 2024 sarà un anno da record

(Teleborsa) - Secondo il(WTTC) il 2024 sarà un anno da record per ie il. Il settore infatti sembra destinato a raggiungere il suo massimo storico con ricavi per 11,1 trilioni di dollari. Secondo le stime dell’ultimo Economic Impact Research (EIR) pubblicato dall’ente globale del turismo, il settore Travel & Tourism crescerà di ulterioririspetto al record precedente: in pratico su 10 dollari generati in tutto il mondo, uno riguarderà proprio il settore turistico. Inoltre il WTTC prevede che 142 paesi su 185 analizzati supereranno i precedenti record nazionali.Secondo il rapporto sono 348 milioni ia livello globale, più di 13,6 milioni di posti di lavoro in più rispetto al suo punto più alto nel 2019. Si stima che la spesa dei visitatori internazionali arriverà a sfiorare il picco raggiunto 2019 con 1,89 trilioni di dollari, mentre i turisti nazionali spenderanno più che in qualsiasi altro anno registrato (5,4 trilioni di dollari).“In un contesto di incertezza, il settore dei viaggi e del turismo rimane una potenza economica globale. Non si tratta solo di battere record, non parliamo più di ripresa: questa è la storia del settore che torna al suo meglio dopo alcuni anni difficili, fornendo una significativa spinta economica ai paesi di tutto il mondo e sostenendo milioni di persone di posti di lavoro – ha dichiarato, Presidente e CEO del WTTC –: .Tuttavia esiste il rischio: abbiamo bisogno che i governi statunitense e cinese sostengano i loro settori nazionali di viaggi e turismo. Gli Stati Uniti e la Cina continueranno a soffrire, mentre altri paesi vedranno il ritorno dei visitatori internazionali molto più velocemente”.Guardando al futuro, il WTTC prevede un futuro promettente per il prossimo decennio, caratterizzato da una crescita robusta e opportunità di carriera senza precedenti. Entro il, il settore potenzierà l’economia globale con l’incredibile cifra di, pari all’11,4% dell’intero panorama economico.