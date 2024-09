Platino, mercato ancora in deficit nel 2024. Domanda dell'automotive resta alta

(Teleborsa) - Laneldel 2024 è aumentata del 13% anno su anno a 2.421 koz. Questo aumento è stato guidato da una robusta crescita nei settori degli investimenti (+137% anno su anno) e della gioielleria (+5%), integrando la domanda stabile dei segmenti automobilistico e industriale. Lo afferma il World Platinum Investment Council (WPIC) nel suo consueto report sul settore.Dal lato dell', nonostante la crescita della produzione mineraria e una stabilizzazione dell'offerta secondaria, l'offerta globale totale, a 1.958 koz, è rimasta ben al di sotto della domanda, con un conseguente deficit di 464 koz.Per l', si prevede che l'offerta totale di platino diminuirà dell'1% rispetto ai livelli già deboli del 2023, raggiungendo 7.089 koz. Mentre si prevede che l'offerta riciclata registrerà un modesto aumento annuo del 2% a 1.581 koz, questo guadagno sarà compensato da una diminuzione del 2% annuo nell'offerta estratta, che dovrebbe scendere a 5.508 koz. Dal lato della domanda, si prevede che una crescita robusta porterà la domanda totale a 8.118 koz, portando a unnel 2024.La domanda di investimento è prevista per l'anno di 517 koz, sostenuta daglie dalla, in particolare nella categoria dei lingotti di grandi dimensioni (500 g e oltre, ora inclusi nelle cifre della domanda). Un balzo nella domanda di gioielli nel secondo trimestre del 2024 contribuisce a un aumento complessivo del 7% per l'anno in questo segmento. Inoltre, si prevede che la domanda automobilistica e industriale aumenterà entrambe dell'1% nel 2024, rispetto a livelli già elevati."Il 2024 sarà il, guidato da una domanda robusta e da continue vulnerabilità dell'offerta - ha commentato Trevor Raymond, CEO del World Platinum Investment Council - Tuttavia, anche con deficit di questa portata, il. Per molto tempo, la fissazione dei prezzi è stata influenzata più dal sentiment che dai fondamentali della domanda/offerta. Probabilmente, uno dei fattori chiave che ha guidato il sentiment sono state le aspettative di un continuo e inevitabile declino della domanda automobilistica di platino sulla scia del Dieselgate, in combinazione con le aspettative di una rapida elettrificazione della trasmissione globale"."Allo stato attuale delle cose, mentre il Dieselgate ha portato a un drastico calo della produzione di veicoli passeggeri diesel, la crescente sostituzione del platino nei convertitori catalitici a benzina, unita a un'elettrificazione molto più lenta del previsto, significa che la domanda automobilistica di platino è ora ben al di sopra dei livelli pre-Covid - ha aggiunto - Si prevede che l'elettrificazione della trasmissione continuerà a rallentare e, con la crescente ibridazione della trasmissione, vediamo il sentiment spostarsi verso una. Ci aspettiamo che questo cambiamento di sentiment, supportato da deficit consecutivi che stanno rapidamente esaurendo le scorte fuori terra, si tradurrà in un ruolo più importante dei solidi fondamentali sottostanti del platino nello stabilire il suo valore di mercato".