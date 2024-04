Trasporti, Art accoglie proposta di impegni Trainline

(Teleborsa) - Il Consiglio dell’ha approvato la proposta di impegni avanzata damediante la quale la società presentava un piano di adeguamento allela cui violazione era stata contestata da ART nel mese di ottobre 2023. In particolare, l’Autorità aveva avviato unnei confronti di Trainline, per il mancato adeguamento a diverse misure: nella home page del sito web della piattaforma, si riscontrava l’assenza del pulsante “Reclami” e della sezione dedicata; inoltre le informazioni relative a tale funzione risultavano incomplete e di non immediata accessibilità.La società, oltre a porre fine alla violazione contestata, ha previstorispetto a quanto offerto sul mercato e disposto dalla regolazione, in termini di tempistiche inferiori alla media per il riscontro ai reclami e di quantificazione degli indennizzi da erogarsi in caso di ritardi. La società, inoltre, si è impegnata a rendere l’acquisizione delle informazioni relative alla flessibilità dei biglietti più intuitiva e agevole per gli utenti.