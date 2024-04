USA, Goldman Sachs: immigrazione balza a 2,5 milioni nel 2023, record in due decenni

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha stimato chesia, il livello più alto degli ultimi due decenni. Secondo una ricerca della banca d'affari statunitense, gli immigrati non autorizzati provenienti dal Sud America, dall'America Centrale e dal Messico hanno rappresentato la maggior parte del recente aumento dell'immigrazione. Utilizzando i dati dei casi giudiziari sull'immigrazione, ha stimato che il numero di immigrati non autorizzati provenienti da queste tre regioni probabilmente è triplicato nel 2023 rispetto alla media pre-pandemica. Al contrario, il livello generale e la composizione dell'origine degli immigratisono simili alle tendenze pre-pandemiaGliper i nuovi immigrati sono Florida, California, Texas e New York, che insieme hanno accolto oltre il 50% dei recenti immigrati.Secondo Goldman Sachs, l'immigrazione netta ha probabilmentedegli Stati Uniti di circa lo 0,4% nel 2022 e dello 0,7% nel 2023 (rispetto alla media pre-pandemia dello 0,3% annuo), con Florida, New York, New Jersey e Colorado che stanno sperimentando i maggiori incrementi.I dati del Current Population Survey del 2023 suggeriscono che i recenti immigrati adulti hanno molte più probabilità di essere(90%) rispetto alla popolazione adulta nativa (62%) o agli immigrati adulti arrivati prima (64%). Circa il 23% degli immigrati adulti recenti ha ricevuto un'inferiore a quella della scuola superiore, una percentuale molto più elevata rispetto alla popolazione adulta nativa (10%) ma simile ad altri immigrati arrivati prima (22%).La ricerca evidenzia anche che gli immigrati recenti hanno unpiù elevato (64%) rispetto alla popolazione nativa (62%) ma un tasso inferiore rispetto agli immigrati che sono stati negli Stati Uniti per più tempo (66%). Hanno anche unmolto più elevato (6%) rispetto a entrambi i gruppi (3,3%-3,8%), hanno maggiori probabilità di lavorare nel settore edile, nei servizi di ristorazione e negli alloggi e guadagnano in mediasignificativamente più bassi.