Pirelli, upgrade di Jefferies a Buy con aumento target price

Pirelli

(Teleborsa) -ha migliorato a "" lasul titolo, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, descrivendolo come la scelta migliore tra i produttori di pneumatici europei per le sue operazioni in nicchie redditizie e l'esposizione alla transizione dei veicoli elettrici. Inoltre, ilè stato alzato adai precedenti 5,2 euro.La revisione del giudizio è arrivato all'interno di un, in cui gli analisti hanno abbassato la valutazione sua "" da "Hold", mentre il rating suè stato migliorato a "" da "Hold".Discreta la performance di, che, in. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,894 e successiva a 6,016. Supporto a 5,772.