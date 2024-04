Anfir e Cassa Centrale Banca: la priorità è lo sviluppo delle imprese del territorio

(Teleborsa) - È stato siglato iltra, l’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali, presieduta dae il, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione in essere sul territorio nazionale.Le Banche affiliate del Gruppo Cassa Centrale operano a supporto delle micro e PMI, promuovendo e valorizzando, attraverso gli accordi già in essere, le diverse iniziative sviluppate nei territori di competenza dalle Finanziarie Regionali.L’iniziativa si inserisce nell’ambito della recentea favore delle imprese con la finalità digli attuali strumenti di aiuto. L’individuazione di prodotti specifici, rispondenti alle esigenze del tessuto imprenditoriale e sinergici con gli strumenti gestiti dalle singole Finanziarie a valere su fondi pubblici e su fondi propri, potrà favorire lo sviluppo della collaborazione tra ANFIR e il Gruppo Cassa Centrale, potenziando e integrando le rispettive capacità operative per accompagnare lo sviluppo delle imprese.Un’attenzione particolare verrà riservata allasugli strumenti di finanziamento agevolato delle imprese nei confronti dei soggetti potenzialmente beneficiari, nell’ottica di migliorarne nel continuo la competitività."È una collaborazione importante quella che viene suggellata con la firma di oggi – ha dichiarato, Presidente di ANFIR - con una valorizzazione reciproca dei ruoli di Cassa Centrale e della nostra Associazione, per sostenere le eccellenze imprenditoriali del territorio, talora penalizzate dall’aspetto dimensionale"."Siamo molto soddisfatti della sottoscrizione di questo accordo – ha affermato, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca – che ci permetterà di valorizzare sull’intero territorio nazionale le collaborazioni già in essere in molte regioni, semplificando i processi di adesione e la veicolazione delle informazioni, nell’ottica di favorire l’accesso al credito - anche agevolato – da parte delle micro e PMI nostre Socie e Clienti".