Moldavia, banca centrale lascia tassi al 6,50%

(Teleborsa) - Il Consiglio Direttivo dellaha. Con questa decisione, la banca centrale mira a stabilizzare le aspettative inflazionistiche, riportando e mantenendo l'inflazione entro un intervallo di ±1,5 punti percentuali rispetto all'obiettivo di inflazione del 5,0% nel medio termine.La decisione "si inserisce nel contesto di un'e della propagazione delle misure restrittive di politica monetaria precedentemente adottate, i cui effetti continueranno a manifestarsi, considerate le lacune nella loro trasmissione", si legge in una nota.La banca centrale fa notare che l'inflazione fino alla fine dell'anno in corso continuerà la sua tendenza al ribasso, sostenuta dalla persistenza di una domanda aggregata al di sotto del suo livello potenziale, che continuerà a esercitare un impatto disinflazionistico sulla dinamica dei prezzi, e dall'attenuazione delle aspettative inflazionistiche. In queste condizioni, "vi è unache, nei prossimi periodi, la Banca Nazionale di Moldavia (NBM)", viene sottolineato.