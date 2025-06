Cassa Centrale Banca approva il nuovo assetto della Direzione Generale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato la nomina di, rafforzando così la governance esecutiva dell’Istituto.assumerà il ruolo di Vice Direttore Generale Vicario esarà Vice Direttrice Generale.Nelle nuove cariche, entrambi riporteranno direttamente all’Amministratore Delegato e Direttore Generale, a partire dal 1° luglio 2025, contestualmente alla naturale conclusione, per pensionamento, del percorso professionale di Enrico Salvetta.Le nomine si collocano in un quadro di, che prevede un rafforzamento delle leve manageriali per garantire coerenza, velocità decisionale e sempre maggiore integrazione tra le funzioni aziendali. Un assetto che unisce la valorizzazione dellea una visione proiettata verso lo sviluppo del Gruppo, nel solco deiche ne costituiscono l’identità fondante., attuale Chief Financial Officer, vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore bancario. In Cassa Centrale ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, sviluppando competenze trasversali in ambito economico-finanziario, strategico e gestionale. Nel suo ruolo, ha gestito l’elaborazione dei principali piani strategici e operativi, contribuendo alla definizione delle linee di sviluppo del Gruppo e all’orientamento delle iniziative di business., attuale General Counsel, si è affermata dopo un percorso professionale ventennale caratterizzato da una solida formazione giuridica e da una significativa esperienza nel governo societario, nella compliance e nei processi di trasformazione del Gruppo, ricoprendo in precedenza il ruolo di Chief Compliance Officer. Il suo contributo in questi anni è stato determinante nella nascita e nel consolidamento del Gruppo Bancario Cooperativo, orientando la costruzione di un modello di governance solido e credibile."Con queste nomine diamo continuità a un percorso di rafforzamento della squadra manageriale – dichiara– Manuela Acler e Alessandro Failoni rappresentano nel loro ruolo competenza, esperienza e profonda conoscenza del Gruppo. La loro complementarità ci consentirà di affrontare le sfide future con solidità, coerenza e visione strategica, nel solco dei valori cooperativi che ci guidano, raccogliendo il testimone da Enrico Salvetta. A lui rivolgo il mio personale ringraziamento per essere stato un costante punto di riferimento professionale lungo il percorso che abbiamo fatto insieme e auguro il meglio, a nome di tutto il Gruppo Cassa Centrale".