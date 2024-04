Fincantieri si aggiudica maxi ordine con Norwegian Cruise al Seatrade di Miami

Fincantieri

(Teleborsa) - Nell’ambito di Seatrade di Miami, la più grande fiera del settore crocieristico al mondo,ha annunciato di averper la realizzazione dida crociera: 2 destinate al brand Regent Seven Seas Cruises e 2 per il brand Oceania Cruises. Navi all’avanguardia per la leadership costante nella tecnologia, nel comfort e nell’intrattenimento a bordo oltre che in termini di sostenibilità ambientale.Le unità destinate a, le cui, avranno una stazza lorda di 77.000 tonnellate e saranno in grado di ospitare circa 860 passeggeri, mentre le navi per, con, avranno una stazza lorda di 85.000 tonnellate e ospiteranno circa 1.450 passeggeri.Il contratto per queste 4 nuove unità è effettivo e già garantito da finanziamento.Inoltre, il Gruppo hacon lo stesso armatore per lo studio dellper il brand Norwegian Cruise Line (NCL). Le navi, previste in, avranno una stazza lorda di circa 200.000 tonnellate e saranno in grado di ospitare circa 5.000 passeggeri. Attraverso questo ordine strategico, per ciascun marchio si progetterà la propria classe di navi nuove e si concentrerà sulla creazione delle navi più grandi, efficienti e innovative della rispettiva flotta. In linea con le politiche di sostenibilità della Società, si prevede che i nuovi progetti delle navi contribuiranno ad avanzare nel percorso verso la decarbonizzazione.Questa seconda intesa, che è soggetta a finanziamento e ad altri termini e condizioni, apre una nuova fase molto rilevante nella partnership di lungo periodo tra i due Gruppi., Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha dichiarato: "Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo imponente accordo e della partnership con un clienteprestigioso come NCL Holdings, a conferma di una continuità di rapporti strategici che consideriamo un grande valore industriale. Un traguardo importante per i nostri cantieri e un accordo storico per il Gruppo, a conferma della robusta ripartenza del mercato e degli investimenti che avevamo previsto nel nostro nuovo piano industriale".