Somec, divisione Mestieri ottiene 4 commesse per complessivi 13,2 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha ottenutoper la progettazione e creazione di interior personalizzati per un valore complessivo didi euro.Ilaccordo prevede l'integrazione di una commessa annunciata lo scorso aprile, relativa ad uno spazio retail unico, che avrà sede in un iconico grattacielo di New York. Ilcontratto riguarda la fornitura di una scala monumentale che collega tre livelli del flagship store di un brand luxury nel quartiere più prestigioso di Vienna.Gli, sottoscritti da TSI - Total Solution Interiors con una primaria società cantieristica, riguardano circa 4500 metri quadrati di aree comuni per ciascuna delle 2 navi di prossima realizzazione della compagnia, entrambe appartenenti al segmento lusso."L'acquisizione di queste nuove importanti commesse è per noi motivo di grande soddisfazione - commenta il- L'iper-personalizzazione degli spazi, che punta a creare esperienze coinvolgenti a bordo di navi da crociera o all'interno di store d'alta gamma, rappresenta il filo conduttore che accomuna tutte le nostre opere".