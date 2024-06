Ecosuntek, assemblea approva bilancio 2023 e destina l'utile a riserva

Ecosuntek

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'intera filiera dell'energia elettrica, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato di destinare ildell'esercizio (pari a 2.733.799 euro) come segue: 136.690 euro a riserva legale; 2.597.109 euro a riserva straordinaria.Inoltre, i soci hanno approvato l'operazione diin Ecosuntek della controllata al 100%e la parziale modificazione dell'art. 23 dello Statuto sociale, in recezione delle modifiche al Regolamento Emittenti del Mercato Euronext Growth Milan e relative Linee Guida entrate in vigore in data 4 dicembre 2023.