PNIEC, Proxigas: il nuovo Piano indirizzi gli investimenti per tutelare la crescita economica nazionale

(Teleborsa) - Per l'Associazione di riferimento del settore gas ildeve indirizzare gli investimenti a sostegno della crescita economica e sociale, coinvolgendo imprese e cittadini nella transizione ecologica e garantendo un sistema energetico più sicuro, competitivo e flessibile. È necessario che il nuovo Pniec definisca unche, partendo dalla realtà del nostro Paese, sia realizzabile ed efficiente,e possa rappresentare un volano per la crescita dell’economia nazionale, dell’industria e dell’occupazione.Questa è in sintesi la richiesta presentata oggi presso la(Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) da Proxigas, l’Associazione di riferimento del settore del gas naturale, in occasione delle audizioni informali sulla proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC)."È essenziale" – ha dichiarato, intervenuta in audizione – "che il Piano indirizzi correttamente gli investimenti per mantenere e sviluppare le infrastrutture, che saranno necessarie per soddisfare i futuri fabbisogni energetici a prezzi accessibili e in modo sempre più sostenibile, e delinei delle strategie che permettano agli operatori di pianificare gli investimenti nel medio – lungo periodo, anche oltre il 2030".Il nuovo PNIEC dovrà quindi mirare a, resiliente ed efficiente attraverso la diversificazione delle fonti, la promozione di tutte le tecnologie disponibili e l’integrazione tra i settori elettrico e gas. A tal fine, il Piano dovrà prevedere e valorizzare misure che sostengano, lo sviluppo delle infrastrutture gas, la generazione termoelettrica e il percorso di decarbonizzazione del sistema gas oggi in atto.Le tecnologie legate alla CCS, ilsono leve fondamentali per consentire al nostro sistema energetico di centrare i target ambientali, preservando la competitività del nostro tessuto industriale, permettendo ai cittadini di partecipare alla transizione ecologica e riconciliando così gli investimenti nel sistema gas con gli obiettivi climatici.