Amadori chiude il 2023 con risultati in crescita, varato nuovo Piano Strategico

(Teleborsa) - Ilchiude in positivo il, conper 1.780 milioni di Euro (rispetto al 2022) ed undi euro (7,1% del fatturato).di Euro e patrimonio netto pari a 377 milioni.Con riferimento alle performance di vendita, ilha fatto registrare una sostanziale tenuta (+0,7% a valore), ilè cresciuto del +2,3% a valore e il canale delha continuato la sua crescita, con il consumo italiano “Out of Home” che nel 2023 ha superato i livelli pre-Covid in valore assoluto, rappresentando così uno dei principali canali di sviluppo per Amadori., dai processi produttivi alla logistica, che a fine 2023 occupa complessivamente oltre 9.300 addetti in 19 siti produttivi, cui aggiungono 16 centri di distribuzione tra filiali e agenzie e circa 800 allevamenti, sia a gestione diretta che in convenzione. Da segnalare anche la partnership strategica, siglata a ottobre 2023, con Forno d’Oro - azienda specializzata nella produzione di affettati avicoli ad alto contenuto di servizio - che ha portato il gruppo ad aumentare la flessibilità operativa e a rafforzare ulteriormente la propria supply chain., per affermare nei prossimi anni Amadori come ", seconcdo la strategia messa a punto dall'azienda, che proporre un’alimentazione proteica variegata e di qualità. Tra i diversi ambiti di crescita del piano è incluso, fra l’altro, lo: nel 2023 le catene di ristorazione in Italia hanno registrato una(circa l’11%) e rappresentano un’importante opportunità per sostenere la crescita aziendale."Il Piano Strategico 2024-2028 sarà un percorso in cui i nostri sforzi si concentreranno verso le direttrici principali di rafforzamento della Brand Reputation, la ricerca delle efficienze operative e la valorizzazione delle risorse interne, oltre alla riduzione della dipendenza da fattori esogeni, attraverso significativi investimenti. Questi obiettivi convergono verso un unico paradigma: concentrare le risorse nella creazione di valore", dichiara, Amministratore Delegato del gruppo.