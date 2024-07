SYS-DAT, Alkemia Capital Partners supera la soglia del 5%

SYS-DAT

(Teleborsa) -, ha superato la soglia del 5% del capitale sociale di. Lo fa sapere la stessa società, operatore italiano di successo nel settore ICT che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi, dopo aver ricevuto da parte di Alkemia Capital Partners la comunicazione delle partecipazioni.La comunicazione è stata contestualmente trasmessa da parte di Alkemia Capital Partners alla Consob., ha così commentato: “A pochi giorni dallo sbarco in borsa, siamo orgogliosi di annunciare che un importante investitore, quale Alkemia Capital Partners, ha superato la soglia del 5% nel capitale di SYS-DAT. Questo rappresenta non solo un motivo di grande soddisfazione per noi, ma è anche un. La fiducia dimostrata da Alkemia Capital Partners conferma la validità del nostro modello di business e l'apprezzamento per la nostra strategia di crescita, che abbiamo comunicato in occasione dell’IPO. Questo investimento”., ha dichiarato: “Riteniamo che SYS-DAT abbia un grande potenziale in un settore in forte espansione a livello globale. La sua comprovata esperienza di crescita costante, sia organicamente che attraverso acquisizioni strategiche, testimonia la solidità del suo modello di business e la sua capacità di adattarsi alle esigenze in evoluzione del mercato. Siamo entusiasti di investire in SYS-DAT e di supportare la sua visione di diventare un leader nel settore tecnologico. Siamo".