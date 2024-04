Boeing: nuove accuse, nel mirino anche i 787 e i 777

(Teleborsa) - Nuove, affrontando una. Le accuse di uno dei suoi ingegneri,, riguardano presuntecon il rischio di difetti strutturali sui modelli 787 e 777. Queste pesanti accuse hanno un impatto negativo sul valore delle azioni di Boeing a Wall Street, doveSalehpour ha presentato dettagliate accuse alle autorità americane con una lettera indirizzata al numero uno della Federal Aviation Administration, Mike Whitaker. Tra queste accuse,i. Il portavoce della FAA, Ian Gregor, ha dichiarato: "Stiamo esaminando attentamente tutte le informazioni relative alla sicurezza".L'ingegnerenel corso di un'audizione convocata dal senatore democratico Richard Blumenthalconcentrandosi sui racconti di prima mano" in merito alla società. Boeing si è impegnata a cooperare con il Congresso e a fornire i documenti necessari per un esame accurato. Pur assicurando la sua cooperazione, il colosso dell'aviazione ha respinto seccamente le accuse del suo ingegnere: "Abbiamo piena fiducia nel 787 Dreamliner. Le accuse sulla sua integrità strutturale non sono accusate", ha detto.Un'analoga fiducia è stata espressa da Boeing sulla "sicurezza e durabilità dei 777". Tuttavia,, che recentemente è stata coinvolta in una serie di incidenti con il 737 Max, rinnovando le preoccupazioni sulla sicurezza dei suoi aerei. A gennaio, un portellone di un Boeing 737 dell'Alaska Airlines è esploso in volo, portando alla sospensione di molti Boeing 737 Max 9 negli Stati Uniti. Questo episodio ha intensificato una crisi già profonda, dopo le tragedie dei Boeing 737 Max 8 nel 2018 e nel 2019, che hanno causato la morte di quasi 350 persone. Un'inchiesta successiva ha rivelato che Boeing ha fallito 33 delle 88 verifiche nel processo di produzione del 737 Max, aggravando una situazione già critica.Nel tentativo di superare queste difficoltà,AncheQuesti cambiamenti significativi nell'organizzazione sono parte del tentativo di Boeing di recuperare la sua reputazione e guardare al futuro dopo anni di crisi.