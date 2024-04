Costco Wholesale: vendite in aumento a marzo, titolo festeggia

Costco Wholesale

(Teleborsa) - Si muove in avantiche sta portando a casa un modesto +1,35%.Il colosso dei grandi magazzini ha registrato vendite nette in aumento del 9,4%, a marzo, a 23,48 miliardi di dollari. A perimetro costante le vendite sono salite del 7,7% annuo. Nelle 31 settimane allo scorso 7 aprile le vendite sono aumentate del 6,4% annuo a 146,64 miliardi di dollari (5,2% a perimetro costante e 5,3% al netto di valute e costo dei carburanti).Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico di medio periodo dirimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 735,5 USD, mentre i supporti sono stimati a 726,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 744,4.