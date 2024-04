E.P.H., Rodolfo Galbiati nominato AD. Deleghe a Fabio Ramondelli

E.P.H.

(Teleborsa) - Il neoelettodi(ex ePrice), società quotata su Euronext Milan, ha attribuito alla rappresentanza della società nei rapporti di natura istituzionale, restando inteso che tale attribuzione non ha natura esecutiva.Ha, inoltre, nominatoquale, attribuendo tutti i poteri per l'amministrazione della società, a eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla normativa applicabile, dallo statuto sociale o mantenuti dal CdA nell'ambito delle proprie competenze.Infine, ha conferito aalcunegestorie, oltre ai poteri, inter alia, in materia di operazioni bancarie e finanziarie, di rappresentanza della società, e i poteri per eseguire gli adempimenti previsti dal noto prestito obbligazionario cum warrant. Ramondelli detiene, indirettamente, tramite Conset Capital Limited 4.406.832 (pari al 3,6% del capitale sociale).