Eprcomunicazione, vertici: rinnovata stagione di crescita, si valutano "tante ipotesi"

Eprcomunicazione

(Teleborsa) - Il riassetto della controllante di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, è l'occasione per affrontare "conpresentato agli investitori, che prevede crescita per linee esterne e il rafforzamento del management". Lo ha affermato l'AD, che è stato anche nominato AD di Eprcomunicazione Holding (che detiene il 71,35% di Eprcomunicazione)."In questo senso nei prossimi mesi verrannodelle aziende del Gruppo, per accelerare sull'innovazione, favorire il cambio generazionale e l'integrazione di genere e per migliorare ulteriormente la redditività", ha aggiunto Ricci.è stato invece nominatocon delega per le attività di M&A e ai rapporti con gli investitori."Dopo il periodo di consolidamento che ha seguito la quotazione, durante il quale si è completata l'integrazione tra le attività di relazioni pubbliche e quelle digital, si apre unaper il Gruppo, con grande attenzione a tutte le opportunità che il mercato potrà offrire - ha detto Iaquinta - Su questo stiamo lavorando con grande impegno, valutando le".