Fisco, Cataldi: "Fare di più per migliorare rapporto con i contribuenti"

(Teleborsa) - "Condividiamo i principi ispiratori della, ma alcuni: trovarsi di fronte, ad esempio, un Decreto legge suiche anticipa un adempimento di 6 mesi è un errore. Un nuovo rapporto tra fisco e contribuente si costruisce anche avendo rispetto delle nostre attività e dandoci la possibilità di". Lo ha detto, presidente dell’, aprendo il 61° Congresso Nazionale dell’Unione, in programma a Caserta fino a domani. "Anche suloccorre sottolineare che l’obiettivo non è stato ancora raggiunto: ile persino appesantito da un nuovo istituto introdotto dal governo, il concordato biennale preventivo"., componente commissione Finanze della Camera dei deputati, "dopo l’equo compenso siamo arrivati ad approvare la, quindi temi molto importanti per i professionisti e in particolare per i commercialisti. Adesso abbiamo in atto una semplificazione del fisco, creando un, basato sulla"., presidente commissione Finanze della Camera dei deputati, ha evidenziato: “Abbiamo portato alla platea la testimonianza di quanto il governo e la commissione stanno svolgendo rispetto alla riforma fiscale. Unatra amministrazione finanziaria e cittadino, per un fisco più equo, semplice e vicino alle esigenze dei cittadini”.SecondoFenu, componente commissione Finanze della Camera dei deputati: “portate avanti dal governo, che rischiano di complicare la vita ai cittadini e alle imprese, perché ci sarà una ulteriore. Quello tra fisco e contribuente è un rapporto difficile, l’intenzione deve essere di migliorarlo”., presidente CNDCEC, ha sottolineato che "lasta prendendo formae non a macchia di leopardo. E soprattutto con laitaliani in una fase di costruzione della norma, e non successiva. Questo vuol dire restituire centralità alla categoria".presidente Cassa Dottori Commercialisti, ha spiegato che "ilda quello che ne è l’anello fondamentale rappresentato proprio dalla categoria dei, ma il passato dimostra come spesso le premesse, risultati e modalità che dovrebbero essere già da tempo acquisiti non sono stati mantenuti”., vicepresidente Cassa Ragionieri, ha rimarcato che "un nuovo rapporto tra fisco e contribuente deve diventare possibile, anche perchésono. In questo senso la centralità del professionista, che deve indirizzare sul giusto percorso l’attività dell’imprenditore, è evidente”.La prima giornata del Congresso, al quale sono iscritti 1200 commercialisti di tutta Italia, è stata aperta da Margherita Matrisciano, presidente del Comitato Organizzatore. Tra gli interventi quello di Pietro Raucci, presidente ODCEC Caserta, e Concetta di Gennaro, presidente UGDCEC Caserta.